NBA, il debutto in preseason di Howard: 6 falli in 13 minuti

Una prestazione non proprio indimenticabile per Dwight Howard che nella notte è tornato ufficialmente a vestire la maglia dei Los Angeles Lakers, per la terza volta nella sua lunga carriera NBA. Il lungo è rimasto in campo complessivamente 13 minuti, in cui è andato a referto con 11 punti, 6 rimbalzi… ma anche 6 falli personali, 1 fallo tecnico e 1 flagrant.

A metà del terzo quarto, Howard è stato quindi costretto ad abbandonare anzitempo il parquet di gioco, confermando di essere uno dei giocatori con più falli tecnici in faretra. I gialloviola hanno poi ceduto di schianto durante l’ultimo parziale.

Dwight Howard in 13 minutes: 11 points

6 rebounds

6 personal fouls

1 technical foul

1 flagrant foul

1 disqualification Dennis Rodman approved. I am thoroughly impressed. — Rob Perez (@WorldWideWob) October 3, 2021

