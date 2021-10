NBA, Andre Drummond si carica: “Voglio essere pronto a giocare”

La fuga forzata dai Cleveland Cavaliers lo scorso inverno, e poi l’approdo ai Los Angeles Lakers. Con i gialloviola Andre Drummond ha disputato 21 partite mettendo a referto una media di 11.9 punti, 10.2 rimbalzi e 1.4 assist. Tuttavia, la scintilla non sembra essere scattata e a fine stagione le due parti si sono salutate.

Il centro cerca riscatto in una franchigia che desidera, la quale vuole farlo sentire desiderato. E per questo motivo è stato consolidato il sodalizio con i Philadelphia 76ers. Andre Drummond non sarà titolare, ma avrà maggiormente il ruolo di controfigura di Joel Embiid. La sua motivazione all’indomani della nuova stagione resta altissima:

“Le mie priorità sono semplicemente avere una mentalità aperta e accettare ciò che viene. Voglio essere pronto a giocare, portare duro lavoro e tenacia a questa squadra. Voglio solo provare ad amalgamarmi tra questi ragazzi ed essere sicuri che tutti stiano insieme. Voglio essere un uomo spogliatoio. Credo che Doc [Rivers] sia stato intelligente a cercare di puntare su di me, perché ho molto da offrire.”

Nei Philadelphia 76ers le acque sono tutt’altro che calme: la situazione riguardante Ben Simmons continua a essere immersa in un bicchiere di instabilità. Il suo ritorno è incerto e il nuovo campionato è alle porte. In mezzo al terremoto c’è comunque una certezza di nome Andre Drummond.

