NBA, Steve Nash sul rientro di Kyrie Irving: “Non so nulla”

Dopo una settimana di training camp a San Diego e una partita di preseason a Los Angeles domenica, i Brooklyn Nets sono pronti a tornare in quel di Brooklyn dove martedì li aspetta un nuovo giorno di allenamento. Con o senza Kyrie Irving? Nessuno lo sa, come ha confermato lo stesso Steve Nash ai microfoni dei giornalisti:

“Non ho un aggiornamento su questo argomento, quindi davvero non lo so.”

Il playmaker, descritto come molto professionale durante il training camp, non è infortunato, ma come giocatore non vaccinato – fino a prova contraria – non è autorizzato dalla città di New York a giocare al Barclays Center o ad allenarsi all’HSS Training Center.

“È stato uno dei nostri tanti giocatori molto concentrati e ad alte prestazioni per tutta la settimana. Tutti sono stati molto bravi questa settimana. Sono stati giorni positivi, ma abbiamo ancora 2 settimane insieme prima di iniziare il cammino in regular season.”

A quanto pare, Irving ha attirato l’attenzione anche dei nuovi arrivati. Millsap, ad esempio, è rimasto stupito dalla qualità del lavoro del play:

“Arriva e fa il suo lavoro. È un gran lavoratore. Lavora tanto, tutti i giorni.”

I Nets, intanto, aspettano…

