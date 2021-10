NBA, Kevin Porter Jr: “I Rockets hanno creduto in me”

Kevin Porter Jr. vestirà per la seconda stagione di fila la maglia degli Houston Rockets. Dopo un brutto periodo passato ai Cleveland Cavaliers, Porter Jr. è assolutamente riconoscente per essere finito in una franchigia che sembra avere particolare interesse nella qualità del giocatore. I Rockets hanno scommesso su di lui e questo basta per motivare l’ex Cavs. Queste le sue dichiarazioni rilasciate a Houston Chronicle:

“Mi hanno chiamato e mi hanno scelto pur sapendo tutto quello che mi stava accadendo in quel momento. Hanno creduto in me. Se non fosse stato per loro non sarei qui in questo momento.”

E farà di tutto per ricompensare chi ha creduto in lui:

“Continuerò a lavorare sul mio gioco. Non penso di essere bravo su tutti gli aspetti del gioco. Mi allenerò finché non sarò perfetto: sulla difesa, sui tiri, sul possesso della palla. In pratica su tutti gli aspetti. Questa è la sfida con me stesso. Penso di poter essere quel tipo di giocatore. Questa è la mia strada.”

Anche il capo allenatore Stephen Silas ha espresso il suo apprezzamento al giocatore:

“È un gran giocatore. Sa passare la palla veramente bene. Sa muoversi sul campo in maniera egregia ed è molto fiducioso nei suoi mezzi. Vede le cose prima che accadano sul campo. Devo dire che ha avuto una grande estate. È maturato sia come giocatore che come uomo.”

Leggi anche:

NBA, Javale McGee entusiasta di Phoenix: “Bello lavorare con questi giocatori”

NBA, Zion Williamson e l’amore per New Orleans: “Io via? No, adoro la città”

Mercato NBA, sei squadre interessate a Simmons