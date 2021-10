NBA, Paul George commenta i Clippers senza Kawhi Leonard

Paul George è tornato a parlare dell’ultima parte della scorsa stagione in cui i Los Angeles Clippers hanno perso per tutta la postseason la loro stella, Kawhi Leonard. Senza di lui, i californiani son riusciti ad avere la meglio contro Utah, prima di cedere in sei gare di fronte a Phoenix.

George vorrebbe che la squadra ripartisse da lì, guardando avanti con fiducia, senza soffermarsi sul passato. Queste le sue parole rilasciate a The Orange Country Register:

“Contro Phoenix è stato l’unico momento che vorremmo tutti poter rivivere – con Kawhi in campo – per cercare di ottenere un risultato diverso. Ma non si può cambiare il passato. Gli infortuni accadono.”

“Detto questo, la vittoria contro Utah e la durezza della squadra contro i Suns, ha mostrato che cosa sono i Los Angeles Clippers senza Kawhi. Sappiamo già cosa ci spetterà durante la prossima regular season.”

Sempre Paul George ha detto che l’essere arrivati a un passo dalle NBA Finals sicuramente ha giovato a tutti, specialmente per un gruppo di giovani come quello dei Clippers:

“Ci ha dato quella scintilla che in molti di noi avevano bisogno. Per tanti quella è stata veramente la prima volta che ci giocavamo qualcosa di molto importante. Non mi è piaciuta per niente la fine della nostra stagione, ma ho particolarmente apprezzato quanto ci siamo avvicinati fra di noi.”

