NBA, James Wiseman spiega come Kobe Bryant lo ha motivato

La carriera di Kobe Bryant ha ispirato tanti dei giocatori di basket oggi in NBA e non solo.

Anche dopo il ritiro, il Black Mamba si è reso sempre disponibile per aiutare e spesso anche motivare tutti coloro che per la pallacanestro volevano dare di più.

Tra i tanti giocatori toccati dalla Mamba Mentality, vi è anche James Wiseman, il giovane dei Golden State Warriors pronto alla sua seconda stagione nella lega:

“Kobe è stato fonte di grande ispirazione per me. Ho visto molte interviste che ha fatto.. Non puoi passare il tuo tempo cercando di sorprendere gli altri, se devi dimostrare qualcosa devi farlo prima di tutto con te stesso. Siate sicuri di voi stessi e assicuratevi di non permettere a nessuno di dirvi cosa potete o non potete fare. Perché si può fare tutto quello che ci si mette in testa, questo è un fatto.”