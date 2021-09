Ormai sembra essere addio: Pau Gasol è sempre più vicino ad annunciare il suo ritiro dalla pallacanestro. Secondo il giornalista Lucas Saez-Bravo, il catalano avrebbe programmato una conferenza stampa martedì prossimo per definire il suo addio dal basket giocato. Il giocatore, il quale ha partecipato anche alle Olimpiadi di Tokyo 2021 con la maglia della Spagna, due settimane fa si era speso in questa maniera:

“Sto ancora pensando se continuare o meno. Non sarà una decisione facile da prendere e quando lo scoprirò ve lo farò sapere. Sono un atleta professionista da 23 anni e valuto tutti i fattori prima di prendere una decisione velocemente e poterla comunicare. Sta a me e alla mia famiglia decidere. Mi sono preso un po’ di tempo dopo Tokyo per riflettere e riposarmi. Se continuo a giocare corro dei rischi perché c’è molta pressione sul mio corpo, quindi devo valutare i pro ed i contro. La stabilità è qualcosa che non abbiamo mai avuto nella mia famiglia. Ci sono giorni in cui voglio tornare ad allenarmi e ci sono giorni in cui non è così facile.”

A 41 anni suonati, Gasol sembrerebbe ormai ad un passo dal dire basta. La scorsa stagione Pau ha giocato all’FC Barcelona con l’obiettivo di fare un’ultima apparizione ai Giochi Olimpici, in cui La Roja non ha superato i quarti di finale contro gli Stati Uniti. In ACB ha viaggiato con una media di 10.4 punti e 5 rimbalzi, mentre in Eurolega si è fermato a quota 4.6 punti e 2.4 rimbalzi in 7 partite.

Pau Gasol può vantare anche 1226 partite di regular season NBA, 2 titoli, 6 selezioni All-Star Game, 4 volte inserito nei team All-NBA, un trofeo Rookie of the Year. Con la nazionale ha vinto invece 2 medaglie d’argento ai Giochi Olimpici, un Mondiale nel 2006 e 3 Eurobasket (7 medaglie in tutto ad Eurobasket). Il suo posto nella Hall of Fame è assicurato.

Anuncia Pau Gasol rueda de prensa el martes 5 en el Liceu para anunciar su futuro profesional, es decir, su retirada. — Lucas Sáez-Bravo (@LucasSaezBravo) September 30, 2021

