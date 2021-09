NBA, Giannis Antetokounmpo: “I fastidi al ginocchio non appartengono al passato”

Giannis Antetokounmpo, compatibilmente con quanto affermato da Mike Budenholzer settimana scorsa, ha saltato il primo giorno di training camp dei Milwaukee Bucks, a causa del riacutizzarsi di un problema al ginocchio accusato durante la scorsa finale della Eastern Conference.

Tuttavia, presentatosi regolarmente al Media Day, è stato proprio lo stesso Antetokounmpo a chiarire l’entità delle sue condizioni fisiche, scongiurando ogni tipo di allarmismo:

”L’ultima alleata in questi casi è la fretta, anche se non sono limitato da alcun problema realmente drammatico. Conosco il mio corpo meglio di chiunque altro e, avendo giocato letteralmente sul dolore nell’ultima parte della scorsa stagione, sono chiamato a centellinare gli sforzi, dato che i fastidi al ginocchio non appartengono esattamente al passato. Ho accusato una brutta iperestensiome all’altezza del ginocchio in Gara 4 contro gli Hawks, ma ho stretto i denti, sacrificando parte della mia salute pur di vincere. Come detto, gli strascichi di quella forzatura, seppur in misura minima, sono ancora presenti e vanno monitorati con grande pazienza. Non appena sentirò di essere pronto al 100%, tornerò in campo con il resto della squadra”.