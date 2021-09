NBA, Shaquille O’Neal duro su Ben Simmons: “C’è qualcuno che lo vuole?”

Nuovamente interrogato sulla querelle tra Ben Simmons ed i Philadelphia 76ers, Shaquille O’Neal ha parlato in maniera non certo edificante nei confronti dell’ala durante un’apparizione allo show Tiki & Tierney di CBS. Queste le parole della leggenda NBA:

“Come giocatore, devi essere realistico con te stesso. In campo bisogna essere aggressivi e l’anno scorso nei Playoff abbiamo visto un Ben Simmons che non voleva tirare. Devi guardarti allo specchio e dire ‘Sono bravo come credo?’ Invece no. È andato da Phila dicendogli che non è stato supportato e quindi ha chiesto la trade. Ma la vera domanda è: c’è qualcuno che lo vuole? Personalmente non pago 200 milioni per un ragazzo che non è aggressivo sul parquet e che non tirerà ai Playoff.”