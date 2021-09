Dopo il primo allenamento della scorsa estate tra LeBron James e Russell Westbrook, il neo play dei Los Angeles Lakers ha capito che quest’anno le cose potrebbero andare diversamente. Come confessato dallo stesso Russell di fronte ai giornalisti presenti per il media day dei gialloviola, in quel momento il play ha intuito di poter tranquillamente condividere il parquet con il nativo di Akron:

“Sì, ho capito che potevamo funzionare insieme”

Da circa 6 settimane le due superstar stanno lavorando insieme, creando un forte legame e un’alchimia sul campo non indifferente. I due hanno un solo obiettivo in mente e sono fiduciosi che si aiuteranno a vicenda per raggiungerlo:

“LeBron, meglio di chiunque altro, sa cosa serve per vincere un titolo. So quanto impegno ci devo mettere, so dei sacrifici che entrambi dovremo fare. Stessa cosa farà Anthony Davis, sempre per il bene della squadra. Vogliamo trovare il modo giusto per vincere il titolo. Questo è l’obiettivo finale. Quindi, qualunque cosa accada lungo la strada… non potremo essere distratti, non possiamo essere distratti dal nostro obiettivo finale.”

In particolare, Westbrook crede che il Re lo aiuterà a migliorare ancora il suo livello di gioco.

“Quando hai la possibilità di interpretare il gioco insieme ad uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi, è chiaro che tutto questo mi aiuterà a migliorare. Ho fatto tutto quello che potevo fare in questo campionato e ora sono abbastanza fortunato da poter giocare al suo fianco. Quindi non vedo l’ora di essere sul parquet per cercare di realizzare quello che abbiamo in mente.”

La risposta di LeBron James

Lo stile di gioco del play avrà un impatto enorme e sarà palpabile fin da subito anche secondo James:

“L’impatto di Russ sarà immediato, aumenterà il nostro ritmo di gioco. È sempre tra i primi 5 per quanto riguarda il ritmo di gioco, indipendentemente dalla squadra in cui gioca. In particolare, ti permette di andare in contropiede e ottenere canestri facili prima che la difesa si metta a posto. Penso che ciò di cui molte persone non parlano nel suo gioco è quanto sia un fantastico passatore. Tutti vedono i rimbalzi, tutti vedono i canestri, ma dei suoi passaggi, della sua capacità di far stare meglio i ragazzi intorno a lui, non ne parliamo molto. Non vediamo l’ora di essere giocare con lui.”

