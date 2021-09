NBA, Rondo parla del rapporto con Westbrook: “Proverà a distruggermi”

Il roster ricco di esperienza dei Los Angeles Lakers potrà contare su due playmaker di assoluto livello quest’anno, Russell Westbrook e Rajon Rondo. Entrambi i giocatori, conosciuti per la propria capacità di playmaking, sono anche rinomati per la loro natura competitiva, che li ha portati a scontrarsi verbalmente in un paio di occasioni.

Il primo confronto tra i due risale infatti alle Finali di Conference nella bolla di Orlando, dove Westbrook si era scontrato (verbalmente) con il fratello di Rondo dopo qualche parola con l’ex-Celtics; l’ultima lita tra i due è invece accaduta durante questa stagione, in un incontro tra gli Wizards e gli Hawks. In questo caso, Westbrook fu costretto addirittura a lasciare il campo.

Dopo un passato così turbolento, una delle domande rivolte a Rondo durante il Media Day non poteva che riguardare il rapporto instaurato con il compagno di squadra nel poco tempo trascorso insieme ai Lakers. Queste le dichiarazioni del playmaker, che sembra pronto a mettere da parte ogni incomprensione del passato:

“Durante la bolla non siamo stati io e Russell a litigare, ma Russell e mio fratello. Russ ed io ci siamo scontrati così tante volte. È uno dei migliori ed uno dei giocatori più competitivi che abbia affrontato nella mia carriera. Adoro la competizione con Russ. So che risponderà [sul campo] durante ogni serata. So che proverà a distruggermi. Allo stesso modo, proverò a distruggere lui. Non c’è una sensazione migliore che affrontare qualcuno che gioca ad alto livello, che rispetti e che dà tutto.”

