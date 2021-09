NBA, DeRozan parla dei nuovi Bulls: “Una delle squadre più talentuose in cui abbia mai giocato”

DeMar DeRozan si è presentato più carico che mai alla conferenza stampa di presentazione dei Chicago Bulls per la stagione 2020/2021. L’ex Raptors e Spurs, ha firmato un contratto triennale da 84 milioni di dollari con i Bulls, e assieme ai nuovi acquisti Lonzo Ball e Alex Caruso, ha parlato di cosa si aspetta dalla squadra.

“Qui c’è del talento. Non credo di aver mai giocato in una squadra così talentuosa da quando sono entrato in NBA. Il nostro compito ora è imparare a conoscerci e ad unire le forze per un obiettivo. Io devo fare la mia parte, e da veterano della squadra, devo aiutare e velocizzare il processo di unione.”