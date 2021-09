NBA, LeBron James lancia i suoi nuovi Lakers: “Giochiamo per scrivere la storia”

Alla vigilia della sua 19a stagione NBA, LeBron James è si presentato davanti ai media per il tradizionale Media Day con la canotta dei Los Angeles Lakers. Il nativo di Akron si è detto emozionato all’idea di mettersi presto al lavoro con i suoi compagni di squadra:

“Sono entusiasta di essere qui, mi sono alzato alle 5:30. Non vedevo l’ora. Sono pronto per una nuova stagione, entusiasta di vedere i miei compagni di squadra, di vedere voi ragazzi (reporter). Mi sono mancate le vostre grandi domande, che a volte non lo sono (ride). Sono emozionato per quello che la stagione ha in serbo per noi. Ogni giorno sarà importante, dovremo lavorare tanto. Poi le storie su quanti anni abbiamo mi fanno ridere… mi fanno davvero ridere, ci sono battute e meme che sono estremamente divertenti. Il basket si gioca sul campo, non sui giornali, non dal barbiere, non nei programmi TV o cose del genere. Lavoriamo, andiamo in campo e scriviamo la nostra storia. Se c’è una cosa che sappiamo è chi siamo: abbiamo tanti ragazzi che sono in questo campionato da diverso tempo e sanno cosa serve per vincere. Siamo tutti qui per un motivo: vincere.“