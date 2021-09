Mercato NBA, Michael Porter Jr. rinnova al massimo salariale

Secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski di ESPN, Michael Porter Jr. e i Denver Nuggets sono giunti a un accordo per l’estensione contrattuale del giocatore. Porter Jr. ha infatti firmato un’estensione di cinque anni con la franchigia del Colorado, al massimo salariale. Il giocatore guadagnerà 172 milioni di dollari complessivi, che potrebbero arrivare fino a 207 milioni nel caso in cui entri a far parte di una delle tre squadre All-NBA nella prossima stagione.

Denver Nuggets forward Michael Porter Jr., has agreed on a five-year designated max extension that could be worth up to $207 million, his agent Mark Bartelstein of @PrioritySports tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 27, 2021

Porter Jr., deal is worth $172M unless he reaches the designated max criteria and makes one of the three All-NBA teams this season. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 27, 2021

Michael Porter Jr. si unisce così al club dei giocatori usciti dal Draft del 2018 a firmare un contratto al massimo salariale, insieme a gente del calibro di Luka Doncic, Trae Young e Shai Gilgeous-Alexander. Nella scorsa stagione, l’ala dei Denver Nuggets ha viaggiato con 19.0 punti, 7.3 rimbalzi e 1.1 assist di media a partita. Porter Jr. è arrivato con i Nuggets fino al secondo turno dei Playoff, venendo eliminato dai Phoenix Suns.

Porter Jr., joins Luka Doncic, Trae Young and Shai Gilgeous-Alexander as 2018 draft peers who’ve signed max rookie extensions with the super-max provisions. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 27, 2021

