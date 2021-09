NBA, Cade Cunningham ha guadagnato 5 kg quest’estate

I Detroit Pistons non avranno probabilmente molte pretese per quest’anno, ma potranno sicuramente coccolarsi la prima scelta assoluta del Draft 2021, Cade Cunningham. Già descritto da molti come un predestinato, Cunningham avrà sicuramente tempo per maturare dal punto di vista cestistico in una franchigia ancora in piena ricostruzione, anche se sembra che atleticamente il giovane sia già in forma impeccabile.

Come affermato dal coach dei Pistons Dwane Casey durante il Media Day, l’ala ha passato molto tempo nella sala pesi durante quest’estate:

I giovani si sono fatti trovare pronti. Cade [Cunningham] è passato da 93 kg a 98 kg, lavorando in sala pesi e dandosi da fare. Per giocare nei Detroit Pistons, lavorare è fondamentale.

I 5 kg guadagnati dall’ala saranno sicuramenti utili nel mondo NBA, ricco di giocatori fisicamente formidabili e molto difficili da contenere, anche se onestamente il fisico di Cunningham sembra ancora piuttosto esile considerando la media della lega alla posizione.

Come già detto, Cunningham avrà comunque tutto il tempo per dimostrare a tutti il proprio immenso talento.

