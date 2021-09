NBA, Mark Jackson: “Michael Jordan avrebbe una media punti impareggiabile nella NBA odierna”

Mark Jackson, ex giocatore ed allenatore NBA, intervenuto nel corso di Club Shay Shay, programma condotto da Shannon Sharpe, ha tentato di rispondere alla canonica domanda speculativa riguardante il possibile rendimento di Michael Jordan nell’attuale NBA.

Di seguito, le parole di Jackson, meritevole di aver sostanziato la propria tesi con alcuni riferimenti alle tendenze generali della pallacanestro attuale:

”Michael Jordan avrebbe una media punti impareggiabile, se giocasse in NBA in questo esatto periodo storico. Oserei dire che potrebbe addirittura prefissarsi un obiettivo numerico prima di ogni partita e raggiungerlo puntualmente senza troppe complicazioni. Probabilmente Jordan metterebbe a referto quaranta punti a partita, vedendo giocatori sprovvisti del suo arsenale offensivo segnarne trenta o trentacinque ogni sera. Non si tratta di cattiveria rivolta alla mollezza delle difese di oggi, ma di un’analisi sulla fecondità di una produzione offensiva individuale che va progredendo stagione dopo stagione. Non necessariamente apprezzo questa tendenza, essendo un estimatore della pallacanestro corale del passato, ma sono certo che possa esaltare le capacità balistiche degli attaccanti migliori a livelli ritenuti impensabili anche solo un decennio fa”.