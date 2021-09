Avery Bradley è un nuovo giocatore dei Golden State Warriors e non vede l’ora di iniziare questa nuova stagione NBA: dopo il primo allenamento ufficiale, il giocatore è pronto a dare il suo contributo, tanto da dichiararsi il miglior difensore della lega. Entusiasmo alle stelle per il veterano ex Houston Rockets.

Negli ultimi due anni, Avery Bradley ha giocato poco per motivi tecnici e personali: tra le avventure ai Miami Heat e Houston è sceso in campo 27 volte, registrando una media di 6.4 punti, 2.3 rimbalzi e 1.3 assist. Numeri che non fanno impazzire, ma che per lui sono un motivo per dare il massimo in questa stagione, come spiega nel post allenamento:

“Penso di essere il miglior difensore in NBA: per essere un grande difensore devi andare in campo, non preoccuparti di avere paura e fare di tutto per ogni possesso. Alcuni ragazzi hanno paura, ma io no: li conosco e loro sanno chi sono, molti mi temono e questo mi dà la forza di lavorare ogni giorno e dimostrargli sul campo che fanno bene ad aver paure di me”

Un atteggiamento e qualità che hanno convinto Steve Kerr a portare Avery Bradley nella baia. L’allenatore degli Warriors, come scrive Kendra Andrews di NBC Sports, è convinto che il ragazzo possa dare un grande contributo alla causa:

“Era uno dei migliori difensori della lega, bravissimo nel tagliare senza palla e buon tiratore da tre punti. È un giocatore molto molto bravo, messo nelle giuste condizioni può darci una mano”

La determinazione c’è, ora a Bradley non resta che dimostrare il suo valore sul campo.

