NBA, LaMelo Ball e il numero di maglia: “Voglio giocare con l’uno”

Durante il Media Day degli Charlotte Hornets, il Rookie dell’Anno in carica LaMelo Ball ha parlato di una questione che gli sta molto a cuore: il numero di maglia. Il giovane playmaker, infatti, sta provando a convincere la NBA, al momento senza grande successo, ad autorizzarlo a cambiare numero dal 2 della scorsa stagione al suo amato 1.

LaMelo Ball non ha infatti presentato la richiesta entro i termini previsti dalla lega nella scorsa stagione. Il numero 1 tanto desiderato da LaMelo era di proprietà di Malik Monk, passato ai Los Angeles Lakers in estate:

“Amico, sento che il numero 1 fa proprio per me. Voglio solo essere me stesso quando scendo in campo. Giocare con il numero 2 non mi dà le giuste sensazioni. L’anno scorso è stato figo grazie a mio fratello Lonzo, avevo detto che sarei stato il numero 2 come lui… ma no, con il 2 non mi sento a mio agio.”