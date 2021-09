Lonzo Ball ai Bulls per la svolta: “Interesse nei miei confronti ha fatto differenza”

Lonzo Ball arriva a Chicago con buone aspettative dopo i miglioramenti mostrati a New Orleans. Lavorando sulla meccanica di tiro, Ball è riuscito a scalare la classifica, entrando nei primi 15 in NBA per triple tentate a partita (8.3 a sera). Numeri spia di una fiducia sempre maggiore nei propri mezzi e indice di un passo avanti all-around che ha senza dubbio impreziosito il suo biglietto da visita sul mercato.

PARLA LONZO BALL: “CHICAGO SCELTA FACILE”

Le parole dell’ex seconda scelta assoluta in occasione del Media Day che ha aperto la stagione Bulls 2021-2022:

“Venire qui è stata una scelta facile. Merito anche di Klutch Sports e Rich Paul, ma ho sempre percepito i Bulls come in prima fila sul mio nome. Quando l’affare si è concretizzato, ho colto la palla al balzo. […] La sfida più grande sarà abituarsi a giocare insieme, il contesto è nuovo per quasi tutti nella squadra, da capo a piedi. L’interesse nei miei confronti ha fatto la differenza e Zach [LaVine] ha sicuramente avuto una parte importante. Ognuno ha il suo percorso, il mio è stato caratterizzato da alti e bassi fin qui, ma sono contento di dove sono ora.”

