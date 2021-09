NBA, Bob Myers rivela quando potrebbe tornare Klay Thompson

Negli ultimi due anni, i Golden State Warriors hanno dovuto fare i conti con numerosi infortuni importanti, che hanno ridimensionato gli obiettivi della franchigia. In particolare, i Dubs sono privi di Klay Thompson dalle ormai lontane Finals del 2019. Tuttavia, il ritorno in campo della guardia non sembra più un miraggio, ma un’ipotesi sempre più probabile in questa stagione, come confermato anche dal GM Bob Myers.

Come riporta il noto giornalista Marc Stein, il dirigente degli Warriors ha affermato, durante il Media Day, che il recupero di Klay Thompson sarà “un percorso in salita“, parlando di “forse a gennaio” quando interrogato su una possibile data di rientro. Bisogna ricordare che l’ex All-Star viene da due gravi infortuni consecutivi, con il secondo avvenuto proprio nel tentativo di ritornare velocemente in campo.

I fan dei Golden State Warriors possono comunque essere speranzosi. Non solo Bob Myers crede nel rientro di Thompson nel corso della stagione, ma anche il suo compagno di reparto Steph Curry ha affermato che Klay “è pronto a tornare in campo.” La franchigia della Baia potrà tornare a contendere il titolo già dalla prossima stagione?

