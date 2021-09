NBA, Rafer Alston: “Giocare con Yao Ming è stato uno dei momenti più belli”

Leggenda dei playground e rispettato nella NBA, Rafer Alston – alias Skip 2 My Lou – ha messo in archivio una buona carriera nella lega con 671 apparizioni complessive, di cui 267 ai Rockets dove è rimasto 4 stagioni. Lì si è confrontato con Tracy McGrady e Yao Ming. Di quest’ultimo conserva ancora ricordi meravigliosi:

“Giocare con Yao Ming è stato uno dei momenti più belli della mia vita cestistica. Mi ha fatto venire voglia di migliorarmi e di fare il mio lavoro nel modo giusto, ogni giorno. Se l’allenamento iniziava alle 11, Yao Ming era in palestra alle 9 per esercitarsi in tutto: nel gioco di gambe, nei tiri liberi, nei movimenti in post. Era già tutto sudato. Andavo sempre in palestra alle 10 e pensavo al mio programma di allenamento: arrivo presto, lavoro duro, lavoro sul mio corpo, lavoro sui miei tiri in salto. E poi c’era Yao… già in palestra, tutto sudato, a fare le sue cose.”