NBA, PJ Tucker: “Prima di essere ceduto a Milwaukee, Miami era il mio desiderio”

L’avventura nel Wisconsin è stata di breve durata per PJ Tucker. Giusto il tempo di vincere il titolo NBA con i Bucks. Arrivato durante la stagione a Milwaukee, proveniente da Houston, il ‘lungo’ si è rivelato un elemento chiave nella vittoria della compagine guidata da Giannis Antetokounmpo. Queste le parole di Tucker:

Compiuta la missione, PJ ha deciso di lasciare il Wisconsin e raccogliere un’altra sfida, dirigendosi verso il sole della Florida, e più precisamente a Miami. L’ex Rockets ha confessato di bramare la destinazione da diverso tempo:

“È accaduto tardi, ma è accaduto. Per me è stata una scelta logica. Prima di essere ceduto a Milwaukee, Miami era in cima alla mia lista. Il modo in cui giocano, i loro giocatori, lo staff… sapevo che mi sarei inserito bene. Sono un fan di Miami da molto tempo.”