NBA, Stephen Curry commenta la possibilità di avere Ben Simmons in squadra

Quando Ben Simmons si è reso disponibile sul mercato NBA, i media d’oltreoceano hanno subito indicato i Golden State Warriors come una potenziale pretendente. Negli scorsi giorni anche Joe Lacob, proprietario della franchigia, ha parlato del giocatore di proprietà dei Philadelphia 76ers, ricevendo peraltro una multa per ‘tampering’ dalla NBA.

Ospite di Brother From Another, Stephen Curry non ha potuto esimersi dal commentare il caso Ben Simmons e l’interesse degli Warriors.

“State cercando di farmi perdere dei soldi (ride). Diciamo che se non stai avendo quelle conversazioni, allora non ci stai provando, mettiamola così.”

Poi, SC30 ha confermato di essere sempre coinvolto dal front office di Golden State:

“Partecipo molto alla vita della franchigia. Non sono presente ad ogni riunione, ma ho la sensazione che si fidino della mia opinione e che la sensazione sia reciproca. Io e Bob (Myers) parliamo molto – prima della free agency, prima del draft – cerco di dare la mia prospettiva sulle migliori decisioni da prendere. Non è una scienza esatta, cerco di avere una mentalità per poter vincere ora con la squadra che avremo quest’anno, il prossimo anno e nei prossimi 3 anni: ho la sensazione che abbiamo il giusto talento, il giusto mix di ragazzi. La NBA è un po’ pazza, le cose cambiano velocemente, quindi chissà cosa accadrà nei prossimi 5-7 mesi.”

Chissà se Ben Simmons si aggiungerà alla causa…

