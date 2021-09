NBA, Presti spiega la situazione di Pokusevski

L’assenza di Aleksej Pokusevski si è notata nell’ultima Summer League. Nonostante gli addetti ai lavori e i tifosi si aspettassero il contrario, i Thunder hanno deciso di non far scendere in campo il serbo. Sam Presti, general manager della franchigia dell’Oklahoma, aveva però detto in anticipo che Pokusevski non avrebbe giocato, concentrandosi invece sugli allenamenti individuali.

Venerdì Presti è tornato a parlare sulla scelta della squadra di non fargli giocare la Summer League e farlo concentrare su altri aspetti. Dopo la fine della stagione, Pokusevski ha avuto bisogno di un periodo di pausa per recuperare fisicamente e mentalmente dalle fatiche dell’annata da rookie. Presti ha detto:

“Avevamo un piano specifico per lui. Una volta che si è riposato, tornando con il corpo a un livello da offseason, volevamo non caricarlo troppo. Se vuoi essere pronto per giocare la Summer League, devi fare un processo di allenamento dalla durata di un mese. Non puoi farlo e contemporaneamente allenarti ad alto livello sul fisico e sugli aspetti del gioco in cui volevamo fosse concentrato”

Come detto dallo stesso Presti, l’aspetto in cui Pokusevski deve concentrarsi di più è sicuramente proprio il progresso fisico e atletico. Nell’ultima stagione, nonostante arrivi a 214 cm di altezza, pesava solo 96 kg. Se vuole riuscire a mettere a frutto tutto il suo talento, dovrà sicuramente passare da tanta palestra. Concludendo l’intervista, il general manager dei Thunder ha parlato delle aspettative della franchigia riguardo il talento serbo per la prossima stagione:

“È ancora molto lontano dall’essersi stabilito in pieno come giocatore NBA, ma i passi in avanti che ha fatto in questa estate penso potranno permettergli di realizzare il suo talento. Penso abbia sfruttato in pieno l’offseason, e vedremo come starà quando inizierà il training camp”

