NBA, Rob Pelinka su Caruso: “Volevamo tenerlo ma ha scelto i Bulls”

In questa offseason ci sono stati grandi cambiamenti nella sponda gialloviola di Los Angeles. Ai Lakers è infatti arrivato un giocatore polarizzante – ma con alcuni importanti limiti – come Russell Westbrook. Al contempo, la squadra losangelina ha dovuto anche salutare alcuni importanti giocatori di rotazione, che hanno preferito andarsene altrove. Uno su tutti è proprio Alex Caruso, che ha firmato un contratto quadriennale con i Chicago Bulls. Del sofferto addio di Caruso ne ha parlato il general manager dei Lakers Rob Pelinka. Come riportato da silverscreenandroll.com, sito specializzato sui Lakers, ieri Pelinka ha detto:

“Abbiamo fatto un tentativo molto importante per provare a rinnovare Alex Caruso, come abbiamo voluto fortemente confermare Talen [Horton-Tucker]. La questione con gli unrestricted free agents è che tu puoi fare la tua offerta, ma alla fine sono loro a decidere”

Pelinka ha detto che i Lakers volevano fortemente rifirmare Caruso, che in questi anni ha conquistato un ruolo sempre più importante con i gialloviola. Alla fine però è stato proprio il giocatore a scegliere i Bulls, lasciando così L.A. dopo quattro stagioni:

“Alex è stato fantastico da noi come giocatore vincente, e saremo sempre grati per il suo contributo e la sua crescita. Vederlo partire dalla G League, arrivare a un contratto two-way, fino a diventare un giocatore elite, è qualcosa di cui saremo per sempre orgogliosi. Ma lui poteva scegliere e ha scelto un’altra squadra. Ci abbiamo provato e lo volevamo con noi, proprio come Talen. Ovviamente siamo riusciti a rinnovare Talen, ma Alex ha preferito andarsene”

Alex Caruso in questa nuova avventura ai Bulls potrà mettersi di nuovo in gioco e confermare quanto di buono fatto vedere nelle ultime stagioni. Come detto dallo stesso Pelinka, la sua carriera in NBA, dopo che non era stato scelto al Draft del 2016, è stata sempre in salita. Ma con il duro lavoro Caruso si è sempre fatto strada, e siamo fiduciosi che potrà farlo anche a Chicago.

