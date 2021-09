NBA, Antetokounmpo svela: “Non avrei dovuto giocare le ultime Finals”

Dopo essersi fatto seriamente male al ginocchio durante Gara 4 nelle Eastern Conference Finals, Giannis Antetokounmpo ha rischiato di dare forfait per tutta la durata delle NBA Finals contro Phoenix. Per sua fortuna, il greco è tornato a disposizione per Gara 1, giocando sopra il dolore. La stella di Milwaukee ha quindi viaggiato con una media di 35.2 punti, 13.2 rimbalzi, 5 assist e 1.8 stoppate nella serie con i Suns, registrando anche una partita da 50 punti (Gara 6).

In un’intervista con Cosmote TV, Giannis è tornato a queste finali, parlando delle sue reali condizioni:

“Non avrei dovuto giocare in finale. Ero infortunato anche in Gara 1. Ho pregato di non aggravare la situazione. Poi abbiamo perso. Nella seconda partita ho segnato 40 punti e abbiamo perso di nuovo. Mi stavo cagando addosso: avevo paura dopo aver visto che – anche segnando 40 punti – riuscivamo a perdere. Poi i miei compagni di squadra hanno reagito, la squadra ha reagito, Jrue (Holiday) era ovunque. La chiave era come affrontare la mia paura, la mia ansia. Ho parlato tutti i giorni con uno psichiatra sportivo, mi ha aiutato a essere me stesso. Ho dovuto imparare a gestire la paura. I tiri liberi erano un problema mentale. […] Voglio continuare sulla stessa strada anche in vista della prossima stagione. E voglio vedere se possiamo rifare ciò che abbiamo fatto come squadra.”

Poi ha parlato delle sue prestazioni di livello elité, dopo aver accusato l’infortunio al ginocchio:

“Non è stato un miracolo. Se lavori sodo, non bevi, non fumi, se lavori sodo per 8-9 anni, puoi davvero essere preparato ad affrontare la sfortuna. Ho lavorato molto e, naturalmente, Dio mi ha dato molto. Non avrei dovuto giocare in Gara 1 delle finali. Ho provato un grande dolore. Ho ancora un po’ di dolore, ma so che andrà tutto per il meglio.”

