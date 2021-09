NBA, infortunio per Patrick Williams: ecco i tempi di recupero

Primi infortuni in NBA, nonostante la stagione 2121/22 non sia ancora arrivata al via. Secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic, Patrick Williams dei Chicago Bulls dovrà fermarsi a causa di un infortunio alla caviglia sinistra. La storta terrà fuori gioco la giovane ala per circa un mese, costringendolo probabilmente a saltare l’inizio della regular season del 19 ottobre.

Bulls second-year forward Patrick Williams suffered a severe left ankle sprain and is anticipated to return in 4-to-6 weeks. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 24, 2021

Patrick Williams, al secondo anno in maglia Bulls, festeggia nel peggiore dei modi il rinnovo contrattuale. Dopo infatti un’ottima prima stagione NBA –9,2 punti e 4,6 rimbalzi a partita che gli sono valsi un posto nell’All-Rookie Second Team– la franchigia dell’Illinois ha deciso di prolungargli il contratto, confermando la sensazione che Williams possa diventare uno dei perni della squadra.

71 partite per Williams l’anno scorso, tutte da titolare. E nonostante i tanti arrivi dal mercato estivo, il posto da quattro nel quintetto iniziale sarà sempre suo. Infortuni permettendo.

