NBA, Rob Pelinka spiega l’aggiunta di Carmelo Anthony ai Lakers

Dopo essersi aggiudicato Russell Westbrook nell’ormai famoso scambio messo in piedi con Washington, Rob Pelinka è andato successivamente a caccia di veterani per regalare altri campioni di primo livello a LeBron James e Anthony Davis. Tra questi c’è sicuramente Carmelo Anthony, con i Lakers che sperano possa dare un grande contributo anche se il suo apporto non è più certo quello di una volta.

In ogni caso, per il GM dei gialloviola, Melo rappresenta un’aggiunta in roster importante:

“Uno degli ingredienti che sentivamo di aver davvero perso la scorsa stagione era la capacità di poter avere qualche altro giocatore in grado di entrare in campo e realizzare tiri in situazioni di catch and shoot. Se le difese andranno a chiudere su LeBron e Westbrook, allora avere uno dei più grandi tiratori della storia recente della pallacanestro è qualcosa di importante. È già successo alle Olimpiadi di qualche anno fa, quando Melo ha ricoperto un ruolo cruciale usando le sue capacità da clamoroso tiratore per trascinare Team USA. Quando LeBron o Russell sentiranno di avere troppa pressione addosso, Carmelo capirà il momento e cercherà di venir fuori. Poi, secondo me, non è solo un tiratore di primo piano, ma ha una qualità di gioco generale di livello superiore. In post-up è un giocatore sottovalutato. Fisicamente è imponente e credo sia anche un buon rimbalzista in realzione alla sua taglia. Questi sono gli ingredienti che messi insieme lo rendono davvero perfetto.”

