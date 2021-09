Team USA, Kevin Love usa parole forti per descrivere il comportamento di Colangelo

Dopo aver vissuto una delle peggiori stagioni della propria carriera NBA, Kevin Love si era dimostrato entusiasta dell’inclusione nel roster di Team USA, dicendosi “pronto a dimostrare il proprio valore”. Con il proverbiale “senno di poi”, l’ala grande avrebbe fatto meglio a rimanere a casa: il ritiro dopo due amichevoli dovuto ad un infortunio non mise infatti il giocatore sotto una buona luce, soprattutto dopo i commenti di Jerry Colangelo, responsabile della nazionale americana.

A distanza di mesi, Love ha voluto dire la sua sull’accaduto durante un’apparizione a The Shop: Uninterrupted.

