La prossima settimana inizieranno i training camp delle squadre NBA, ma c’è chi vuole portarsi avanti con il lavoro: si tratta di LeBron James che, secondo quanto riferisce Shams Charania di The Athletic, ha organizzato per i Los Angeles Lakers un mini camp di tre giorni, con l’inizio che è previsto per questo venerdì.

LeBron James organizing Lakers team minicamp in Las Vegas ahead of training camp – a similar chemistry-building function to the one hosted before the 2020 title season. Details: pic.twitter.com/Z9c4JnSW1E

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 22, 2021