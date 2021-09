NBA, Steve Nash parla dell’arrivo di Millsap e Mills ai Nets

Dopo la cocente eliminazione contro i Milwaukee Bucks, i Brooklyn Nets si preparano ad affrontare un’altra stagione da favoriti per la vittoria finale. Dopo aver assemblato un incredibile Big Three, il lavoro del GM Sean Marks è comunque continuato durante questa offseason; la squadra newyorkese è infatti riuscita ad ottenere due veterani di valore come Paul Millsap e Patty Mills, che guideranno le seconde linee della squadra.

Ovviamente, Steve Nash non ha esitato a dimostrare il proprio entusiasmo per gli ultimi due arrivi nella conferenza stampa tenuta martedì. Queste le parole del coach dei Nets, riportate da Nets Wire:

Paul Millsap è un giocatore solido, intelligente e che ha visto di tutto; è un giocatore che sa giocare in più posizioni, allargando il campo o giocando in area. Sa passare e gestire la palla e sarà in grado di giocare in ogni tipo di difesa. Patty [Mills] è ovviamente un giocatore che ha vinto un titolo con gli Spurs, è stato lì 10 anni. Penso sia un’incredibile aggiunta per la nostra cultura considerando la sua personalità. La sua capacità di tirare e di giocare in ritmo sarà inoltre immensamente utile.

Leggi anche:

NBA, Carmelo Anthony: “LeBron James mi ha quasi costretto a venire ai Lakers”

Frank Vogel parla di Russell Westbrook: “È alla disperata ricerca del titolo NBA”

Mercato NBA, Steve Nash e Sean Marks fanno il punto sui Nets