NBA, Timberwolves interessati ad Elton Brand per il ruolo di GM

La stagione NBA non è ancora ufficialmente iniziata, ma i Minnesota Timberwolves sono già nei guai. La nuova dirigenza della franchigia ha infatti deciso di licenziare il GM Gersson Rosas a meno di una settimana dall’inizio dei training camp (che prenderanno il via il 28 settembre), non avendo però un chiaro sostituto per il ruolo.

Indipendentemente dai motivi della separazione (si vocifera di una relazione sentimentale extraconiugale con un membro della franchigia), la squadra di Minneapolis dovrà quindi trovare in fretta un profilo adatto, anche considerando le già discutibili prestazioni sul campo della squadra. L’incarico è stato al momento assegnato a Sanchin Gupta, che però non sembra convincere appieno i vertici societari.

Secondo quanto riportato da Jake Fischer di Bleacher Report, i Timberwolves avrebbero messo gli occhi su Elton Brand, attuale GM dei Philadelphia 76ers. Marc Lore ed Alex Rodriguez (i neo-proprietari della franchigia) sarebbero infatti molto colpiti da Brand, che riveste il ruolo di General Manager ormai da tre anni per i Sixers.

In wake of Gersson Rosas' departure, word has circulated among league sources since Summer League that incoming Minnesota Timberwolves owners Marc Lore and Alex Rodriguez have communicated they are fond of Sixers general manager Elton Brand. A name to keep an eye on here.

