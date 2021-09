I Brooklyn Nets avranno gli occhi puntati in questa stagione: dopo aver mancato l’anno scorso il titolo NBA, ad oggi sono i favoriti per la conquista dell’anello. L’allenatore Steve Nash e il GM Sean Marks sono al lavoro per creare la miglior squadra possibile: dalle estensioni contrattuali di James Harden e Kyrie Irving fino al ritorno di LaMarcus Aldridge, c’è tanto lavoro da fare a Brooklyn.

Nella giornata di ieri, Steve Nash e Sean Marks hanno parlato ai media dove il tema principale era la situazione contrattuale di James Harden e Irving. Il GM dei Nets è molto positivo sull’esito della trattativa, tanto da affermare:

“Questa estate hanno avuto tutto il tempo di pensarci, ultimamente abbiamo avuto belle conversazioni a riguardo. Vogliamo costruire qualcosa di importante e vogliamo farlo con loro: c’è la possibilità di farlo come testimonia la loro volontà di collaborare e di costruire qualcosa di speciale”

Come scrive Alex Schiffer di The Athletic, ai Nets l’anno scorso è mancata la profondità del roster visto che, nel momento clou della stagione, le assenze degli infortunati Harden e Irving non sono state colmate adeguatamente. Motivo in più per Sean Marks di cercare nuovi giocatori da portare a Brooklyn: in questa offseason sono rimasti Blake Griffin e Bruce Brown, mentre sono arrivati Patty Mills e Paul Millsap.

La ciliegina sulla torta è stato il ritorno di LaMarcus Aldridge, tornato a giocare dopo il ritiro della scorsa stagione per un problema cardiaco. Il suo arrivo crea molta concorrenza dove, tra gli altri, si giocheranno il posto anche Nic Claxton e il rookie Day’Ron Sharpe. Una bella situazione che stimola molto Steve Nash:

“Penso che Nic sia una parte importante di ciò che facciamo, è un profilo unico nel nostro roster perché atleticamente è forte e attivo, può andare a canestro e ricoprire più posizioni. È uno dei nostri migliori difensori, quindi vedo che Nic ha un ruolo di primo piano. Per i rookie sarà difficile entrare nelle rotazioni, ma questa è una grande sfida per loro: come gli ho già detto non è importante come inizi, ma come arrivi, devono pensare nel lungo termine e non alla singola partita. Se avranno questa mentalità, sicuramente entreranno nel giro delle rotazioni”

Nash: "I think Nic is an important part of what we do." Despite the additions of Millsap, James Johnson and retaining Blake Griffin and Aldridge, Nash expects Claxton to still have a prominent role. — Alex Schiffer (@Alex__Schiffer) September 21, 2021

La nuova stagione è alle porte e i Brooklyn Nets non vedono l’ora di farsi trovare pronti.

