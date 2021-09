NBA, Carmelo Anthony: “LeBron James mi ha quasi costretto a venire ai Lakers”

Il trasferimento di Carmelo Anthony a Los Angeles è stata una delle mosse più rilevanti dell’ultima estate. Dopo anni sulla cresta dell’onda a Denver e New York – insieme ad un breve esilio dalla NBA – il giocatore si trova ora in una situazione piuttosto importante, avendo l’opportunità di giocare al fianco di LeBron James nella franchigia più famosa della pallacanestro. Al The Drew Barrymore Show, il neo gialloviola ha svelato le parole esatte del nativo di Akron che hanno convinto Melo ad unirsi ai Lakers:

“Sono stato quasi costretto a firmare per loro. … Penso che LeBron mi abbia costretto a farlo (ride). Ha aspettato fino al momento giusto. Ha aspettato fino alla fine della nostra carriera e quindi mi ha detto: ‘Il momento è adesso. Se non vieni ora, non riusciremo mai più a giocare insieme”. “Negli anni passati non credo che avrebbe funzionato questo tipo di alleanza tra di noi perché stavamo percorrendo due strade diverse, ma ora penso solo che tutto accada per una ragione e che il tempismo sia tutto.”

