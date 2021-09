Mercato NBA, Quinn Cook firma con i Portland Trail Blazers

Arriva un’altra opportunità in NBA per Quinn Cook. Dopo un anno travagliato, in cui è stato tagliato dai Los Angeles Lakers a febbraio e si è aggregato ai Cleveland Cavaliers tramite un 10-day contract, il classe ’93 ha firmato un contratto non garantito con i Portland Trail Blazers. A riportare la notizia è stato Shams Charania di The Athletic.

Free agent guard Quinn Cook is signing a non-guaranteed deal with the Portland Trail Blazers, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 21, 2021

Il rendimento di Quinn Cook è decisamente in calo: sono soltanto 67 le partite disputate nelle ultime due stagioni. La franchigia dell’Oregon spera di ritrovare la stessa efficacia che la point guard ha avuto nel biennio trascorso alla corte dei Golden State Warriors, combinando gare e numeri.

Durante la sua esperienza in California, Cook ha giocato 107 partite mettendo a referto una media di 8.2 punti, 2.3 rimbalzi e e 2.1 assist entrando quasi sempre dalla panchina. È suo dovere provare a imporsi anche a Portland e a trasformare quel contratto in qualcosa di più meritevole.

