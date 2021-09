NBA, Frank Vogel sui Lakers: “Noi vecchi? Felice di sentire queste critiche”

I Los Angeles Lakers 2021-22 sono effettivamente una squadra formata da All-Star e futuri Hall of Famer, ma questo roster solleva una osservazione ancor più importante: ben dieci giocatori hanno più di 32 anni. I gialloviola sono semplicemente la squadra più vecchia per età media nella storia NBA e molti credono che questa curiosa statistica giocherà a loro svantaggio durante la prossima stagione.

Frank Vogel, coach dei californiani, ha commentato in questa maniera tutte le critiche piovute nelle scorse settimane da addetti ai lavori e avversari:

“Sono felice che le altre squadre scommettano contro di noi. La nostra compagine è molto motivata: l’anno scorso abbiamo sofferto molto per non aver avuto una offseason sufficiente per recuperare, così come una preparazione non adeguata durante il training camp. Ovviamente questa cosa ha provocato diversi infortuni, quindi non vedo l’ora di vedere cosa può fare questo gruppo con un training camp di livello.”