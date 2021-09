NBA, licenziato il General Manager dei Minnesota Timberwolves

A pochi giorni dall’inizio degli allenamenti, i Minnesota Timberwolves hanno reso ufficiale il licenziamento del General Manager Gersson Rosas.

La notizia shock è stata subito diffusa da David Aldridge e ora si attende di scoprire quali saranno le prossime mosse della dirigenza.

Nel frattempo, il presidente della franchigia ha rilasciato una breve dichiarazione:

“Come organizzazione, rimaniamo impegnati a costruire una squadra vincente che possa rendere fieri i nostri tifosi e la città.”

Una notizia per molti sconvolgente, che arriva a pochi giorni dall’inizio del training camp e in mezzo alle insistenti voci che riguardano il futuro di Ben Simmons.

Di fatto, i Timberwolves sono una delle squadre realmente intenzionate ad ottenere il giocatore australiano, il quale ha più volte affermato di voler chiudere il capitolo con i Philadelphia 76ers.

Tra le due parti fino ad ora le trattative non sono andate a buon fine, il che potrebbe aver spinto la dirigenza a liberarsi dell’ormai ex GM. Inevitabilmente alla franchigia toccherà ora un periodo di transizione, il che rischia di rendere più incerti i possibili scenari della prossima stagione.

Nonostante le pressioni e l’improvvisa partenza di Rosas, coach Chris Frinch si dovrà preparare ad una regular season da disputare a livelli ben superiori rispetto a quelli visti in quella passata.

Con D’Angelo Russell, Karl-Anthony Towns (anche se un po’ scontento), Anthony Edwards e Malik Beasley, la squadra dovrà dimostrare ai propri tifosi e alle avversare il proprio valore sul campo, un’occasione per mostrare a tutti che il percorso seguito fino ad ora ha portato i suoi frutti.

Sorgono ora molti dubbi sul futuro dei Timberwolves. Il progetto legato a Ben Simmons potrebbe non essere del tutto perduto e la scelta di Frinch come capo allenatore potrebbe essere confermata anche per tutta la prossima regular season.

L’obiettivo della dirigenza è sicuramente quello di raggiungere i prossimi Playoff. A questo proposito, il tempo e le future decisioni di mercato potranno stabilire se la scelta di licenziare Rosas si è rivelata positiva o controproducente.

