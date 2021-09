NBA, Frank Vogel commenta la trasformazione fisica di Anthony Davis

Nonostante tutti i nuovi acquisti fatti dai Los Angeles Lakers in questa offseason, la chiave del successo della squadra non è cambiata. Se i gialloviola sperano di poter alzare nuovamente il Larry O’Brien Trophy dovranno fare i conti con le condizioni fisiche di LeBron James e, sopratutto, Anthony Davis.

Frank Vogel ha voluto parlare proprio di quest’ultimo durante una intervista rilasciata ai microfoni di Spectrum:

“Davis ha lavorato davvero tanto sul suo corpo in questa offseason. Ho parlato diverse volte con lui nelle ultime due settimane e so che sta potenziando il suo fisico per essere pronto. Abbiamo fatto anche il punto della situazione per evitare possibili KO fisici come nella scorsa annata. Poi, la prima volta che l’ho rivisto dopo qualche mese, abbiamo notato che il suo fisico sembrava più imponente del solito. Io e il mio staff ci siamo semplicemente guardati e ci siamo detti che quest’anno andrà tutto bene guardando la forma di AD.”

L’anno scorso, Davis è stato pesantemente criticato per le sue ultime prestazioni in campo e certamente non in linea con quanto mostrato nelle stagioni precedenti. In sole 36 partite, il giocatore ha viaggiato con una media di 21.8 punti, 7.9 rimbalzi e 1.6 stoppate a partita, tirando con il 49.1% dal campo. I suoi evidenti problemi fisici contro i Phoenix Suns nel primo turno Playoff hanno influito in maniera decisiva sull’eliminazione anticipata dei Lakers. Qualcosa che la franchigia vuole assolutamente evitare in futuro.

Anthony Davis sighting in San Diego 👀 Looks like he’s been in the gym a lot this off-season 💪 pic.twitter.com/roH5oqCTFj — The Laker Files (@LakerFiles) September 6, 2021

