I diritti di Eurolega ed Eurocup vanno a Eleven Sports: accordo fino al 2024

Dal 30 settembre e per le prossime tre stagioni la Turkish Euroleague e la 7DAYS Eurocup arricchiranno l’offerta contenutistica di Eleven Sports, già broadcaster ufficiale del campionato di Calcio Serie C. Una grande offerta per tutti gli appassionati di basket italiani che avranno a disposizione tutte le partite delle due competizioni per un totale di oltre 500 partite.

Confermata la formula dell’Eurolega che ha fatto segnare negli ultimi anni un importante incremento di audience e di hype. I 18 club più rappresentativi d’Europa si daranno battaglia in un girone unico con andata e ritorno da cui usciranno le qualificate per i playoff. A rappresentare l’Italia sarà ancora una volta l’AX Armani Exchange Milano che punta al successo finale dopo la conquista del terzo posto nella scorsa stagione. A partire con i favori del pronostico saranno ancora i turchi dell’Anadolu Efes, campioni in carica, Barcellona e CSKA Mosca, protagoniste dell’ultima final4.

Saranno invece tre le formazioni italiane in corsa per l’Eurocup a partire dalla Virtus Segafredo Bologna. Autori di un grandissimo mercato con il ritorno di Belinelli e Mannion dall’NBA, i campioni d’Italia in carica, puntano dritti al trionfo anche europeo. Voglia di ben figurare nella ribalta continentale anche per Umana Reyer Venezia, piegata solo in semifinale nell’ultimo campionato, e Dolomiti Energia Trentina, reduce dalla qualificazione nelle top16 nell’edizione passata.

Queste le parole Alex Ferrer Kristjansson, Euroleague Basketball Marketing and Communication Senior Director.

“Siamo molto orgogliosi di dare il benvenuto a Eleven Sports tra i broadcaster di Euroleague Basketball. Daremo la possibilità ai nostri fan italiani di avere un canale sportivo in più sul quale guardare tutte le nostre competizioni. L’Italia che segue per tradizione il basket ha sperimentato un rinnovato interesse per il nostro sport negli ultimi anni, ed è nostra intenzione continuare a coinvolgere il più possibile tutti i tifosi”.

L’importanza dell’Euroleague Basketball in Italia, infatti, è in continua crescita. Negli ultimi anni ha avuto un incremento di circa il 36% di interesse da parte dei fan e un’eccezionale crescita di oltre il 390% dell’audience televisiva nelle ultime tre stagioni.

Qui invece il commento di Giovanni Zurleni, Amministratore Delegato di Eleven Sports Italia:

“Eurolega ed Eurocup rappresentano l’eccellenza del basket europeo. Trasmettere queste due massime competizioni è per noi motivo di grande orgoglio a dimostrazione di come Eleven stia crescendo e diventando sempre più una grande media destination sportiva locale e globale: focus su contenuti premium accanto ai campionati locali per soddisfare le esigenze di tutti i tifosi. Non solo con i live ma raccontando con la stessa passione tutte le storie che rendono lo sport qualcosa di unico. L’appuntamento per i fan è al 30 settembre, non vediamo l’ora di iniziare questa nuova avventura al fianco di tutti i Club e in particolare di X Armani Exchange Milan, Virtus Segafredo Bologna, Umana Reyer Venice e Dolomiti Energia Trento che rappresentano l’Italia ai vertici di queste competizioni”.

