Two way contract NBA: squadra per squadra

Cosa sono e come funzionano i Two-way contract?

A partire dalla stagione 2017-18 ogni squadra NBA dispone di due ulteriori posti a roster rispetto ai 15 standard. I giocatori che sottoscrivono un two-way contract si aggregano alla franchigia per un massimo di 45 giorni. Nel conteggio del periodo complessivo di validità del two-way contract sono contemplate – ovviamente – le partite, ma anche le giornate di allenamento.

La recente revisione del contratto collettivo tra NBA e associazione giocatori, resasi necessaria per affrontare a trecentosessanta gradi le conseguenze della pandemia sul business della lega, ha previsto interventi anche sulla regolamentazione di tali accordi. Prescindendo, nel computo, dalle giornate di allenamento, la durata del two- way contract NBA è stata estesa a 50 partite per garantire una vetrina maggiore.

*In data 12 marzo 2021 il Board of Governors NBA aveva approvato l’accordo tra lega e associazione giocatori che di fatto eliminava il limite di 50 partite di cui sopra, rendendo eleggibili per i Playoff 2020-21 tutti i giocatori in two-way-contract. La misura a carattere temporaneo non è stata confermata per la stagione corrente. Qui tutti i dettagli.

Tutti i two-way contract NBA, aggiornati

In questo elenco aggiornato riportiamo tutti i two-way contract NBA sottoscritti squadra per squadra per la stagione 2021-2022.

Atlanta Hawks

Sharife Cooper Skylar Mays

Boston Celtics

Sam Hauser /

Brooklyn Nets

Kessler Edwards /

Charlotte Hornets

Scottie Lewis Arnoldas Kulboka

Chicago Bulls

Devon Dotson /

Cleveland Cavaliers

Brodric Thomas /

Dallas Mavericks

Jaquori McLaughlin Eugene Omoruyi

Denver Nuggets

Markus Howard Petr Cornelie

Detroit Pistons

Luka Garza Chris Smith

Golden State Warriors

Chris Chiozza /

Houston Rockets

Matthew Hurt Anthony Lamb

Indiana Pacers

Dejon Jarreau Duane Washington

Los Angeles Clippers

Jay Scrubb /

Los Angeles Lakers

Joel Ayayi Austin Reaves

Memphis Grizzlies

Killian Tillie

Miami Heat

Marcus Garrett Caleb Martin

Milwaukee Bucks

Sandro Mamukelashvili Justin Robinson

Minnesota Timberwolves

Nathan Knight McKinkley Wright IV

New Orleans Pelicans

Jose Alvarado Daulton Hommes

New York Knicks

Jericho Sims /

Oklahoma City Thunder

Aaron Wiggins Paul Watson

Orlando Magic

Ignas Brazdeikis /

Philadelphia 76ers

Grant Riller Aaron Henry – qui la nostra intervista al giocatore

Phoenix Suns

Chandler Hutchison /

Portland Trail Blazers

Trendon Watford /

Sacramento Kings

Louis King Neemias Queta

San Antonio Spurs

Joe Wieskamp /

Toronto Raptors

Justin Champagnie David Johnson

Utah Jazz

Trent Forrest /

Washington Wizards

Cassius Winston /

Ultimo aggiornamento, 22 settembre ore 8:44