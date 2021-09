Mercato NBA, il futuro di Monta Ellis sarà ai Lakers?

Ne avevamo già parlato qualche settimana fa, e ora tornano le voci attorno a Monta Ellis e ad un suo possibile ritorno nella NBA. Il veterano, dopo anni – anche positivi – spesi tra Golden State e Pacers, era stato tagliato da quest’ultimi dopo una squalifica per positività alla marijuana. Sono però passati 5 anni da quel momento e oggi il giocatore torna a chiedere, a gran voce, una nuova opportunità nella lega:

“Penso di avere ancora molto da dare. Posso giocare altri cinque anni”

In particolare, ha chiesto alle franchigie NBA semplicemente “una possibilità”

“Quello che voglio dire è fatemi entrare e datemi una possibilità. Poi si può prendere una decisione. Voglio solo una possibilità. Non sto chiedendo un contratto da 5, 10 o anche 1 milione di dollari. Sto solo chiedendo una possibilità. Questo è tutto e voglio che il mio gioco parli da solo. Voglio solo un’opportunità e un allenamento, non è la fine del mondo, non farà male a nessuno”

Rockets e Mavericks lo hanno testato in allenamento, ma finora non ha portato a nulla. Ora però, secondo EmpireSports Media, potrebbe esserci ancora una chance per il nativo del Mississippi. Pare, infatti, che i Los Angeles Lakers abbiano espresso interesse a provarlo nel training camp.

Attualmente i campioni del 2020 hanno 15 contratti standard, tra cui due inviti al training camp, il che significa che c’è spazio per il training camp e, soprattutto, ancora uno slot libero per essere contrattualizzato.

Se il matrimonio dovesse concretizzarsi, si tratterebbe di una reunion tra la guardia classe ’85 e Frank Vogel. Il coach dei Lakers, infatti, ha allenato Monta Ellis nella sua ultima stagione “vera”, nel 2015, proprio in Indiana.

Un contratto, quindi, che potrebbe aiutare non solo Monta Ellis, ma anche la franchigia californiana, che potrebbe beneficiare delle prestazioni di un giocatore di sicura esperienza, che conosce l’allenatore e che, soprattutto, si unirebbe al minimo salariale.

