NBA, Shaquille O’Neal: “Son passato dai 156 kg del primo titolo ai 179 kg del terzo”

Shaquille O’Neal è certamente uno dei centri più dominanti nella storia della NBA. Il lungo non aveva sostanzialmente avversari tra i pari ruolo, tanto da eclissare tutti gli altri colleghi trovati sul suo percorso. Durante un’apparizione al podcast condotto da Big Shot Rob, Shaq ha riportato alla luce alcuni ricordi legati al suo periodo in maglia Los Angeles Lakers:

“Visto che qui stiamo parlando tra amici, ti dico che ora peso 174 kg e ho un indice di massa grassa del 14%. E Big Shot Rob sa che all’epoca del primo titolo pesavo 156 kg, poi son passato a 161 quando abbiamo sollevato il secondo… e 179 nel terzo (ride). Allora Rob, come ci si sente ad aver giocato con lo Shaq magro, lo Shaq medio e lo Shaq grasso?”

La risposta di Horry non è quindi tardata ad arrivare:

“Non credo di aver mai visto uno Shaq grasso quando abbiamo giocato insieme. Eri forse 179 kg ma non eri grasso comunque. L’anno della finale contro Detroit… ecco sì, in quel caso eri grasso (ride). Hai perso di proposito. Ma lo Shaq MVP, ragazzi, era qualcosa di clamoroso: andavi avanti e indietro sul campo senza fatica, ecco perché hai vinto in quel caso il titolo di MVP e perché abbiamo vinto il nostro primo titolo insieme.”