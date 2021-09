Mercato NBA, Kyrie Irving e James Harden vicini al rinnovo con Brooklyn: i dettagli

Poco più di un mese fa, Sean Marks aveva svelato che stava discutendo un’estensione contrattuale con Kyrie Irving e James Harden, mentre all’inizio della free agency Kevin Durant aveva chiuso la trattativa sulla base di un nuovo quadriennale da 198 milioni di dollari complessivi, ovvero il massimo salariale per lui. In una precedente conferenza stampa terminata poche ore fa, il GM dei Brooklyn Nets ha quindi fatto il punto della situazione.

“Abbiamo avuto discussioni molto positive con entrambi. Aiuta sempre fare le cose di persona. Non vediamo l’ora di sederci con loro per una chiacchierata nelle prossime settimane.”

Le due stelle si trovano esattamente nella stessa situazione di KD: sotto contratto fino al 2023 ma con opzione giocatore per il 2022. Sono quindi eleggibili per prolungare il contratto con i Nets fino al 2026. Il Barba potrebbe allungare al massimo salariale per 3 anni e 161 milioni milioni di dollari, mentre Kyrie potrebbe richiedere un contributo complessivo di 186.6 milioni in 4 anni.

