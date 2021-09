NBA, Ben Simmons ribadisce: non indosserà mai più la canotta di Philadelphia

Come già anticipato settimane fa, è rottura totale tra Ben Simmons ed i Philadelphia 76ers. Dopo essere stato attaccato da tutti i fronti al termine degli scorsi Playoff, il giocatore ha deciso di non voler mai più vestire la canotta della compagine allenata da coach Doc Rivers. Secondo quanto aggiunge Adrian Wojnarowski di ESPN, Simmons non parteciperà al training camp delle prossime settimane con la squadra. Segnale di una distanza tra le parti ormai incolmabile.

Il giocatore sarebbe pronto a essere sanzionato dai Sixers (227.000 dollari al giorno, ndr) pur di costringere la franchigia a trovare una soluzione – ovviamente via trade – per salutare tutti e volare da altre parti. Per ora, Philadelphia sembra aver ricevuto solamente proposte di trade non totalmente soddisfacenti, per cui il front office starebbe pensando di trattenerlo alla base, almeno finché non si presenterà l’occasione adatta.

Le ultime notizie sembravano portare a Houston, ma i texani non hanno certamente contropartite di livello in grado di far vacillare i 76ers. Ecco perché serve necessariamente una contropartita o più contropartite di valore per strappare Simmons alla Pennsylvania. Per buona pace di tutte le parti attualmente in gioco.

Simmons is clearly aware of sanctions available to organization to fine and suspend him, including withholding of salary. But so far, Simmons appears willing to carry out a plan of forcing his way to a new team. Sixers have yet to find a a trade they’re willing to make for him. https://t.co/vxSrBUWjXw — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 21, 2021

