NBA, Carmelo Anthony ha raccontato di come è stato reclutato da LeBron James

I Los Angeles Lakers hanno allestito una squadra pronta a lottare per il titolo NBA. I gialloviola hanno aggiunto una serie di veterani da mettere intorno a LeBron James e competere al massimo anche durante la postseason. I nomi altisonanti sono diversi: oltre a quello di Russell Westbrook, c’è da segnalare l’arrivo di Carmelo Anthony. L’ex giocatore dei New York Knicks, nella sua ultima intervista ha rivelato come è stato reclutato da LeBron durante la free agency:

“Se mi ha telefonato? Sì, lo ha fatto: è stato un gesto sentito, non qualcosa fatto solo per convincermi. Non era una cosa che mi sarei aspettato da lui. Avevamo già parlato in passato dell’ipotesi che giocassimo insieme, ma questa volta ho sentito le sue parole: “Ho bisogno di te”. A quel punto non era necessario aggiungere altro, mi ha colpito nel profondo. Il GM dei Lakers non era riuscito a essere così convincente, lui sì: “Va bene campione, è arrivato il momento”, questa è stata la mia risposta”

