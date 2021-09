NBA, Brooklyn si allarma, James Harden: “Sono ancora in riabilitazione”

La scorsa settimana James Harden ha partecipato ad un incontro con alcuni giocatori giocatori durante la basketball academy organizzata da TJ Ford, in quel di Houston. Il Barba ha quindi parlato a tutti i presenti esortandoli a lavorare duro ed in maniera qualitativa, ma la parte importante del suo discorso è coinciso con la spiegazione riguardo le sue attuali condizioni fisiche, confessando di seguire “programmi di allenamento leggeri perché ancora in fase di riabilitazione”.

Si tratta di un piccolo allarme per i Brooklyn Nets, specialmente ad una decina di giorni prima dell’inizio del training camp. A quanto parte, il problema al bicipite femorale accusato durante gli ultimi Playoff non è ancora stato superato. Sean Marks nelle scorse settimane aveva annunciato che la guardia sarebbe stata pronta per il ritiro dei neyworchesi, ma Harden a questo punto potrebbe essere costretto ad un forfait di più lunga durata.

Un mese fa, lo stesso giocatore di Brooklyn aveva affermato che la sua priorità era quella di affrontare la stagione al 100% fisicamente:

“Il mio obiettivo principale è ritrovare la forma fisica. Sto ancora cercando di recuperare dopo il mio infortunio alla gamba che mi ha infastidito per alcuni mesi. Quindi voglio assicurarmi di essere completamente guarito e che il bicipite femorale sia abbastanza forte tanto da poter andare sul parquet e poter fare i movimenti che voglio. La mia riabilitazione sta andando molto molto bene e il recupero della mia condizione fisica è un elemento molto importante.”

Anche perché tra meno di trenta giorni ricomincia una nuova, estenuante stagione NBA.

