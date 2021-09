OJ Mayo sbarca in Europa: firma per una squadra di Eurolega

OJ Mayo è ormai un nuovo giocatore dell’UNICS Kazan. Il giocatore, bannato dalla NBA per due anni nel 2016 a seguito di una violazione del programma antidroga, ha recentemente giocato a Porto Rico e Cina. Nell’ultimo biennio in Asia, OJ Mayo ha vestito la canotta del Lianoning, dove ha viaggiato con una media di 28.2 punti la prima stagione e 19.4 punti, 4.8 rimbalzi e 2.9 assist la scorsa.

Durante la sua carriera NBA, l’ex Milwaukee ha registrato una media di 13.9 punti in 547 partite. Sarà interessante vedere ora cosa potrà portare alla squadra finalista di Eurocup, la quale sarà in Eurolega in questa particolare stagione.

О Джей Мэйо – новичок УНИКСа!🤝 УНИКС подписал однолетний контракт с 33-летним американским атакующим защитником О Джей Мэйо (196 см, 95 кг), за плечами которого 8 сезонов в Национальной Баскетбольной Ассоциации✅ pic.twitter.com/9i6ecI0FTZ — BC UNICS Kazan (@unicsbasket) September 20, 2021

