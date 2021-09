NBA, Isiah Thomas dice che i Brooklyn Nets non vinceranno nulla senza Kyrie Irving

Isiah Thomas è chiaro: senza Kyrie Irving i Brooklyn Nets non sarebbero in grado di poter vincere il titolo NBA. Secondo il parere dell’ex Detroit Pistons, il playmaker gioca un ruolo troppo importante all’interno del roster guidato da Steve Nash, tanto da renderlo fondamentale per le ambizioni da titolo dei newyorchesi. In un’intervista rilasciata Etan Thomas, un ex giocatore NBA diventato penna importante di Basketball News, Isiah ha parlato in questa maniera di Kyrie, partendo dal suo rapporto con i media, da sempre valutato come difficoltoso:

“Rispetto l’indipendenza che Kyrie (Irving) ha dimostrato di volere in questi anni. A volte, noi come atleti professionisti, noi come esseri umani, noi come padri, mariti, fratelli, a volte ci sbagliamo. E allo stesso tempo, a volte i media sbagliano. E quando i media vengono chiamati in causa per aver sbagliato, la loro risposta è quasi sempre “Come osi?”. Bisogna che ci sia equilibrio da entrambe le parti. Rispetto quello che ha detto e fatto Irving in questo senso.”

Thomas rispetta la personalità di Irving anche quando si trova fuori dal campo. Per quanto riguarda invece il lato sportivo, la leggenda ha detto di non vedere i Brooklyn Nets vincere un campionato se Irving verrà scambiato durante la stagione:

“I Cleveland Cavs del 2016 non avrebbero vinto il campionato senza Kyrie Irving in quella squadra. Metti pure a verbale quello che sto dicendo. I Brooklyn Nets con la squadra costruita com’è attualmente, non possono e non potranno vincere il campionato se lui non c’è. Punto.”

La sentenza arriverà verso il prossimo giugno.

Leggi Anche

NBA, i Chicago Bulls onoreranno Joakim Noah nella partita contro i Knicks

Joe Johnson commenta un suo possibile ritorno in NBA

NBA, un report spiega il cattivo rapporto tra Marc Gasol e Lakers