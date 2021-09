NBA, Jusuf Nurkic felicissimo dell’arrivo di Chauncey Billups a Portland

Jusuf Nurkic è pronto per la nuova stagione con i Portland Trail Blazers. Chauncey Billups, nuovo capo allenatore dei Blazers, durante una delle prime conferenze stampa ha affermato che Nurkic sarebbe stata l’arma in più in questa annata sportiva alle porte. Il centro, parlando a The Athletic, ha detto che quelle parole lo hanno riempito di gioia e che ha apprezzato fin da subito l’atteggiamento dell’ex giocatore di Detroit. Queste le sue parole:

“Ho guardato quella conferenza stampa da casa. In quel momento ero in Bosnia. Ho subito pensato che questa era l’occasione che aspettavo da molto. Quando ho avuto il primo colloquio con Chauncey Billups ho affermato che avrei dato il 100% per i Blazers. Abbiamo parlato da uomo a uomo. Lo rispetto. Fin da subito è stato diretto con me. Ed è questo che mi piace delle persone. Mi ha chiesto di farmi trovare pronto. Lo sarò.”

Billups dovrà rivoluzionare il modo di giocare dei Blazers e Nurkic potrebbe ritagliarsi uno spazio importante. Il bosniaco è già entusiasta del proprio allenatore e non vede l’ora di iniziare a giocare:

“Non vedo l’ora di giocare nel nuovo sistema. Da quando Billups è stato assunto, ho parlato con lui un giorno sì e uno no. L’allenatore e la squadra credono in me ed è giusto che io li ripaghi. Il suo arrivo è probabilmente una delle cose migliori che mi sia mai capitata in carriera, oltre a giocare con Damian Lillard.”

