NBA, Kyle Lowry vestirà la 7 di Miami con la benedizione di Goran Dragic

Kyle Lowry manterrà la sua solita maglia numero 7 anche per la prossima stagione. La conferma ufficiale è arrivata direttamente dai Miami Heat, i quali hanno postato una immagine inequivocabile del giocatore con la sua nuova canotta. Lowry ha indossato il numero 7 in otto delle sue nove stagioni a Toronto, ma non era chiaro se avrebbe indossato lo stesso numero anche con gli Heat in quanto apparteneva a Goran Dragic – uno dei giocatori favoriti di Miami – spedito in Canada insieme a Precious Achiuwa.

Tuttavia, Dragic ha dato a Lowry e agli Heat la sua benedizione per consentire al 6 volte All-Star di sfoggiare il suo numero 7. Dopo aver indossato il numero 1 per le prime due stagioni della sua carriera con i Memphis Grizzlies, Lowry ha sempre avuto il 7 in tutte le altre stagioni, tranne nel 2012-2013 quando era di appartenenza di Andrea Bargnani. L’italiano venne spedito poi a New York l’anno successivo, permettendo allo stesso Lowry di tornare al suo solito numero.

I Raptors devono ancora annunciare quale numero indosserà invece Dragic a Toronto. Larry Tanenbaum – dirigente dei canadesi – ha dichiarato ad agosto che la franchigia prevede di ritirare il numero 7 di Lowry. La guardia slovena ha anche indossato i numeri 1, 2 e 3 durante le avventure con Rockets e Phoenix Suns.

